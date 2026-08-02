В Великобритании «практически не осталось» свободы слова – бывший посол Мюррей

Бывший посол Великобритании в Узбекистане, шотландский политический активист Крейг Мюррей заявил, что в Великобритании почти полностью исчезла свобода слова, а список тем, за обсуждение которых может грозить уголовное преследование, только увеличивается.
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