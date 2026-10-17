Психолог Ангелина Сурина: Эмиграция — убивает Ирина Мишина Фото: AP/TASS Накануне соцсети взбудоражило сообщение: 20-летний сын оппозиционного политика Дмитрия Гудкова* покончил с собой.
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