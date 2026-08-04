Прокуратура Анкары требует снять неприкосновенность с Озгюра Озеля

Прокуратура Анкары обратилась в Министерство юстиции Турции с просьбой лишить депутатской неприкосновенности лидера Новой партии Озгюра Озеля в рамках дела о взяточничестве, связанном с выборами в 2024 году.
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