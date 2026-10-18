Короткий обзор главных событий дня по материалам «Мирового обозрения». 18 октября главным направлением стали массированные удары по энергетике Украины, которые затронули десять областей.
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