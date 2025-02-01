Келлог заявил, что решение по введению санкций против России остается за Трампом

REUTERS/Cheney Orr Решение по возможному введению санкций против РФ в контексте украинского кризиса остается за президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, заявил в интервью телеканалу Fox News спецпосланник американского лидера по Украине Кит Келлог.
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