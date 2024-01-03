В Тамбове из-за повреждения на тепломагистрали без тепла остались жители ряда домов

В связи с повреждением на подающем трубопроводе ТМ-1 с 5:04 утра была прекращена подача горячей воды на два многоквартирных дома по улице Моршанское шоссе, 28 и 28 А, сообщает Центральная диспетчерская Тамбова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии