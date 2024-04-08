"Ъ": обвиненный в растрате экс-следователь Избенко пытался скрыться в ДНР

Полковник юстиции Александр Избенко осенью прошлого года подал в отставку. Узнав, что ему грозит уголовное преследование, он скрывался у родителей своей гражданской жены в ДНР, отключив мобильный телефон, пишет "Коммерсант".
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