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Никита Кривцов опроверг слухи о конфликте с руководством "Краснодара"

Никита Кривцов опроверг слухи о конфликте с руководством "Краснодара"

Игрок заявил, что имеет хорошие отношения с клубом.Накануне после матча с "Ростовом" Никита Кривцов высказался о слухах насчёт своей "ссылки" в "Краснодар-2".

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