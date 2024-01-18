Зимние ярмарки выходного дня впервые пройдут в Москве с 2 февраля

Ярмарки в Москве впервые начнут работать не весной, а в феврале. Они станут круглогодичными. Для этого оборудовали крытые и отапливаемые павильоны, которые размещают недалеко от метро и на участках без автомобильных дорог.
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