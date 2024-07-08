На четвертый год войны: 80 лет назад были учреждены награды многодетным матерям

Материал опубликован в июньском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». На четвертый год войны, когда источником всех главных новостей все еще оставался фронт, неожиданно для многих прозвучало сообщение, которое, казалось, резко контрастировало с военной реальностью.