На четвертый год войны: 80 лет назад были учреждены награды многодетным матерям

Материал опубликован в июньском номере журнала Никиты Михалкова «Свой». На четвертый год войны, когда источником всех главных новостей все еще оставался фронт, неожиданно для многих прозвучало сообщение, которое, казалось, резко контрастировало с военной реальностью.
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