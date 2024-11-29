Microsoft и Google обмениваются обвинениями из-за запуска приложения Xbox на Android Несм...

Microsoft и Google обмениваются обвинениями из-за запуска приложения Xbox на AndroidНесмотря на обещание исполнительного директора Microsoft Сары Бонд, что уже в ноябре все смогут покупать игры Xbox через приложение на Android, до сих пор этого не случилось.
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