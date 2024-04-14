На Солнце возобновилась вспышечная активность, которая угрожает магнитным бурями на Земле. 11 и 12 апреля произошли извержения магнитных… Магнитные бури 14-16 апреля: вспышки на Солнце атакуют магнитное поле Земли .
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