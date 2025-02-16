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Четвертые сутки пылают станицы.
Комментарии
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НП
Наталья Павлова
И да, что-то не слышно завываний "всего мира с ними" по поводу "нападения Россией" на Чернобыльскую АС...
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20 час.
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