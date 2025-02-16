Заноза
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Заноза

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Четвертые сутки пылают станицы.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
И да, что-то не слышно завываний &quot;всего мира с ними&quot; по поводу &quot;нападения Россией&quot; на Чернобыльскую АС...
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20 час.
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