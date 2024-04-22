Заявленная помощь со стороны Японии киевскому режиму в данный момент равняется 12 миллиардам долларов.
Хаяси: Япония заявила о помощи Украине на сумму 12,1 миллиарда долларов
Комментарии
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А
Александр
Вся эта свистоплясь из-за нашего убожества. Жвачки с джинсами захотели, и занялись уничтожением своей страны. Вместо того, чтобы поднимать промышленность, сдали все созданное за счет здоровья и крови предков на металлолом. И огребаем то слева, то справа. И судьба гигантской страны держится на усилиях кучки энтузиастов. А под ногами у них жижа из коррупционеров, прохвостов, нагнанных басмачей. Надо поднимать роль гражданского общества, а не угодливых «эффективных». Жирные коты на Западе быстро находят общий язык. А Россия сильна единением народа. И это надо укреплять, а не корыстные отношения с ненасытными баями из бывших «советских людей».
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