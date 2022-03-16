Петербуржцы выберут светопроекцию на фасад дома Хармса на Маяковского

Изображения, связанные с творчеством и жизнью писателя, можно отправить до 15 апреля. Жителям Северной столицы предложили выбрать изображения с русским писателем, поэтом и драматургом Даниилом Хармсом, которые украсят фасад дома № 11 на Маяковского.