Сувалкский коридор как ловушка: что США могли потребовать от Москвы

Информационный вакуум вокруг прилета в Москву главы ЦРУ Джона Рэтклиффа порождает различные версии, которые заставляют принципиально иначе взглянуть на перспективы глобального противостояния России и блока НАТО.
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