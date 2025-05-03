Toyota продолжает зарабатывать миллиарды в России, несмотря на уход: в чем секрет?

Уход западных брендов с российского рынка после 2022 года стал знаковым событием. Однако история Toyota демонстрирует, что даже полный отказ от поставок новых автомобилей не означает окончательного обрыва поставок.
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