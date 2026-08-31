Уникальную операцию на пищеводе провели 13-летней девочке в Новосибирске

Проблемы со здоровьем у девочки начались весной 2025 года. Она выпила раствор каустической соды, из-за чего получила серьезный химический ожог пищевода.
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