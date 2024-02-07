Биржи Европы выросли во вторник на отчетах

Европейские инвесторы справились с негативом заявлений главы ФРС. Джером Пауэлл дважды предупредил, что Регулятор не собирается снижать ставки в первом полугодии, а во втором будет делать это очень медленно и осторожно.
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