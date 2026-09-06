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Вечерний Новосибирск

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Размер больничных выплат для новосибирцев вырастет к 2028 году

Размер больничных выплат для новосибирцев вырастет к 2028 году

Согласно документу, предельная сумма выплаты за один день временной нетрудоспособности в 2026 году составит 6827,4 рубля, в 2027 году поднимется до 7860,27 рубля, а к 2028 году достигнет уровня 8489,04 рубля.

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