ASML считает, что литографические сканеры нового поколения начнут использова...

ASML считает, что литографические сканеры нового поколения начнут использоваться в массовом производстве чипов с 2026 годаОтгрузить Intel первый литографический сканер с высокой числовой апертурой ASML успела ещё в декабре прошлого года, но уже тогда было известно, что в рамках серийного производства чипов по технологии Intel 18A подобное оборудование использоваться не будет.