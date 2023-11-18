Байден назвал поддержку Украины и Израиля инвестициями в мирное будущее

Соединенные Штаты — важнейшая нация, которая объединяет союзников и партнеров, чтобы «добиться прогресса на пути к более светлому и мирному будущему», заявил 18 ноября американский президент Джо Байден на страницах The Washington Post в статье о важности поддержки Украины и Израиля для будущего всего мира.