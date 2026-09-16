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Паспорта РФ цыганам в Брянской области, что означает программа

Паспорта РФ цыганам в Брянской области, что означает программа

Паспорта РФ цыганам в Брянской области стали частью нового плана на 2026–2036 годы. Разбираем, что означает программа, зачем она нужна и какие вопросы вызывает.

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