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"Либо третья мировая, либо Столетняя война": Ле Пен призвала созвать мирную конференцию по Украине

"Либо третья мировая, либо Столетняя война": Ле Пен призвала созвать мирную конференцию по Украине

Кандидат в президенты Франции и лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен призвала любой ценой организовать масштабную мирную конференцию для завершения украинского конфликта, сообщает LCI .

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