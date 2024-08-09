Эндокринолог назвала напиток, который лучше не пить на голодный желудок

Калошина посоветовала отказаться от кофе с сахаром, если в желудок ещё не поступила пищаВрач-эндокринолог Мария Калошина в интервью РИА Новости рассказала, что на голодный желудок лучше не пить кофе с сахаром, поскольку это может привести к набору лишнего веса.
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