Эндокринолог назвала напиток, который лучше не пить на голодный желудок

Калошина посоветовала отказаться от кофе с сахаром, если в желудок ещё не поступила пищаВрач-эндокринолог Мария Калошина в интервью РИА Новости рассказала, что на голодный желудок лучше не пить кофе с сахаром, поскольку это может привести к набору лишнего веса.