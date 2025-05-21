Смолянин, 15 лет находившийся в международном розыске, задержан правоохранительными органами

Мужчина обвиняется в нападении на полицейского в Сафонове в 2010 году, сообщает СУ СКР. По версии следствия, в марте 2010 года возле одного из кафе города Сафоново находящийся в состоянии алкогольного опьянения молодой человек, вместо того, чтобы исполнить законные требования сотрудника милиции, побил его.