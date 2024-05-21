Захарова: реакция США на запрос МУС по Израилю напомнила запутавшегося паука

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления США относительно запроса прокурором МУС ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта.
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