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Руководитель «Актобе» Джамантаев: «Одеть детей не проблема, но мы – АО, на 100% принадлежащее государству. И все делаем через госзакуп. Получить там хорошую форму – нереально»

Руководитель «Актобе» Ержан Джамантаев рассказал о состоянии детского спорта в клубе. – Скажу так: из основного бюджета порядка 25% будет направлено на футбольный центр.

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