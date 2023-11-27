15 самобытных фактов о Швеции, которых даже Карлсон не знает

В каждой избушке свои погремушки, а в каждой стране свои традиции и обычаи. Некоторые из них кажутся нам очаровательными — например, ритуал «фика», который соблюдают все поголовно в Швеции, а некоторые, такие как поедание колбасы с изюмом — странноватыми, но узнавать о них всегда любопытно.
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