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Культурология.рф

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История и археология: Трагическая судьба Мирры Флеровой: за что расстреляли единственную в СССР женщину - генерала РККА

История и археология: Трагическая судьба Мирры Флеровой: за что расстреляли единственную в СССР женщину - генерала РККА

Несмотря на то что после установления Советской власти в СССР было провозглашено женское равноправие, и женщины получили возможность служить в Красной армии наравне с мужчинами, вековые патриархальные стереотипы оставались очень сильными.

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