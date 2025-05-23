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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рабат (WTA). 1/2 финала. Томлянович сыграет с Джойнт, Осорио – с Кристиан

Сетка здесь. Grand Prix De Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem Рабат, Марокко 19 – 24 мая 2025 WTA 250 Призовой фонд – 275 094 доллара Открытые корты, грунт 1/2 финала Айла Томлянович (Австралия)  Майя Джойнт (Австралия) Дата проведения 23 мая, 15.

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