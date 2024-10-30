Всё будет хорошо везде - просто не мгновенно...

При обсуждении поста Украину нельзя освободить, потому что она не оккупирована, вызвавшего достаточно бурное одобрение в комментах, состоялась интересная дискуссия, которую мы сегодня вынесем в отдельный пост.
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