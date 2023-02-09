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Каррагер о Лисандро: «Он великолепен. Не думал, что кто-то настолько невысокий может справиться с игрой в АПЛ»

Каррагер о Лисандро: «Он великолепен. Не думал, что кто-то настолько невысокий может справиться с игрой в АПЛ»

Джейми Каррагер высоко оценил игру Лисандро Мартинеса за «Манчестер Юнайтед». «Я думаю, он великолепен.

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