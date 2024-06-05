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К Самарской области приближаются гроза и град

К Самарской области приближаются гроза и град

В Самарской области ожидается резкое изменение погоды. Специалисты Федерального государственного бюджетного учреждения "Приволжское УГМС" предупреждают о вероятности гроз с градом и усилении ветра до 15-20 м/с.

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