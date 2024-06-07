Светлана Лобода дала концерт в Латвии с расстёгнутыми брюками и попала в скандал

Многие поклонники откровенно разочаровались выступлением и ушли, не дожидаясь его конца.День города в латвийском Даугавпилсе должен был пройти громко и ярко, специально для этого организаторы пригласили выступить украинскую поп-певицу Светлану Лободу.
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