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Происшествия

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Сотрудники уголовного розыска установили причастность жительницы Ростовской области к хищению 6,5 млн рублей у жительницы Смоленска

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Смоленской области и их коллеги из отдела уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по городу Смоленску установили причастность 40-летней жительницы Ростовской области к мошенничеству.

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