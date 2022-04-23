Депутат Госдумы Сергей Бурлаков об отстранении Рылова: «Нужно включить в учебники истории подвиги спортсменов, которые показали искреннюю преданность стране»

Зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Сергей Бурлаков прокомментировал отстранение двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова за то, что тот посетил концерт-митинг в Лужниках.
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