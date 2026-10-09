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ИА Регнум

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После обвинения в коррупции Зеленский обвинил Кличко в провале обороны Киева

После обвинения в коррупции Зеленский обвинил Кличко в провале обороны Киева

Глава киевского режима Владимир Зеленский обвинил мэра Киева Виталия Кличко в провале обороны города от ударов российских сил.

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