Из танкера "Волгонефть-239" на Черном море начали откачивать мазут

Представленный на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства отчет о работе правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море показал, что с первых дней происшествия федеральные, региональные власти и неравнодушные люди гармонично работают друг с другом, отметила руководитель волонтерских групп общественного экологического проекта "Чистая Арктика" Анастасия Фатерина.