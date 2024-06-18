Путин и Ким Чен Ын подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Владимир Путин одобрил проект Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР. Президент намерен подписать документ на встрече с лидером республики Ким Чен Ыном, которая состоится сегодня, пишет ТАСС.
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