Истребители НАТО не смогли сбить украинский беспилотник над Литвой В Литве упал и взорвался очередной украинский беспилотник, залетевший на территорию республики со стороны Польши.
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