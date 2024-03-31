РИАМО
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИАМО

77 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    гр. Киселёв юридически НЕ образован, НЕ выражает мнение российского народа, он из возомнивших.Киселев о введени...
  • Игорь Петров
    Таджикистане-чемодан , вокзал, чуркистан!В Таджикистане пр...
  • александр муравьев
    А кто это?Александр Петров ...

Схрон с западными боеприпасами ВСУ нашли в ЛНР

Схрон с западными боеприпасами ВСУ нашли в ЛНР

РИАМО - 31 мар. Специалисты международного противоминного центра Минобороны РФ нашли украинский схрон западных боеприпасов и мин на освобожденной от ВСУ территории ЛНР, рассказал представитель центра, командир инженерно-саперной группы с позывным «Сталкер».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх