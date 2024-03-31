Схрон с западными боеприпасами ВСУ нашли в ЛНР

РИАМО - 31 мар. Специалисты международного противоминного центра Минобороны РФ нашли украинский схрон западных боеприпасов и мин на освобожденной от ВСУ территории ЛНР, рассказал представитель центра, командир инженерно-саперной группы с позывным «Сталкер».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии