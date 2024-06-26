Появилась полная программа празднования Дня молодёжи в Смоленске

В День молодёжи в Смоленске развернётся масштабный праздник для жителей и гостей города. Организатором праздничной программы стал «Молодежный центр «Пушкинский» при поддержке ГУ Смоленской области по делам молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию.
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