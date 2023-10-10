Боевики ХАМАС расстреляли собаку и подожгли дом в израильском кибуце Беэри

В арабской прессе активно гуляет видеоролик, на котором представители палестинского исламистского движения ХАМАС производят расстрел из автомата собаки, а затем сжигают частный дом в израильском кибуце Беэри.
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