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В Ноябрьске начинающих предпринимателей готовы поддержать грантом

В Ноябрьске начинающих предпринимателей готовы поддержать грантом

Начинающие предприниматели Ноябрьска могут получить муниципальный грант до 500 тысяч рублей. Его можно направить на приобретение оборудования, нестационарного объекта, аренду помещений или земельного участка, переобучение и повышение квалификации сотрудников.

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