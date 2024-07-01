Песков об отказе «Известиям» в аккредитации на саммит НАТО: «Ущемление прав СМИ»

Отказ журналистам «Известий» в аккредитации на саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне является ущемлением прав представителей средств массовой информации, блок проводит дискриминационную политику в отношении СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии