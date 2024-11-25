Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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На Западе придумали, чем занять орду украинцев с боевым опытом после войны

На Западе придумали, чем занять орду украинцев с боевым опытом после войны

Одна из циркулирующих на Западе идей о том, чем занять после войны огромное количество демобилизованных украинцев с боевым опытом – размещение основных сил ВСУ в Европе на замену американского контингента там, при уменьшенной армии в самой Украине –  пишет The Times.

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