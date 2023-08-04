В конгрессе США назвали суд над Трампом попыткой избавиться от соперника Байдена

Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что новые обвинения против 45-го президента США Дональда Трампа представляют собой попытку избавиться от главного соперника действующего главы государства Джо Байдена.
Член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что новые обвинения против 45-го президента США Дональда Трампа представляют собой попытку избавиться от главного соперника действующего главы государства Джо Байдена.
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