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Посольство США запретило Зеленскому давать интервью Такеру Карлсону

Посольство США запретило Зеленскому давать интервью Такеру Карлсону

Журналист Такер Карлсон в течение года пытался взять интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

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Комментарии
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АндрейБорков
Это будет круче чем рога у горного архара и склоны горы Ай-Петри! Америкосы запретили Зеленскому(!!!) давать интервью! То есть Зеленский не какой не президент НЭЗАЛЫЖНОЙ и САМОСТИЙНОЙ УкРуины, он шавка и подшакальник америкосов. Они могут ему что то разрешать или что то запрещать! Это, господа и товарищи, даже не ПОЗОР, это ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕРЬМОМ СОБАЧЬИМ ЕГО ХОЗЯЕВАМИ - АМЕРИКОСАМИ!!!
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