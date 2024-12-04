Посольство США запретило Зеленскому давать интервью Такеру Карлсону

АндрейБорков

Это будет круче чем рога у горного архара и склоны горы Ай-Петри! Америкосы запретили Зеленскому(!!!) давать интервью! То есть Зеленский не какой не президент НЭЗАЛЫЖНОЙ и САМОСТИЙНОЙ УкРуины, он шавка и подшакальник америкосов. Они могут ему что то разрешать или что то запрещать! Это, господа и товарищи, даже не ПОЗОР, это ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕРЬМОМ СОБАЧЬИМ ЕГО ХОЗЯЕВАМИ - АМЕРИКОСАМИ!!!