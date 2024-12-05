Американское вторжение. Илон Маск готов вложиться в смену власти в Британии

Удивительный политический конфликт разворачивается по обе стороны Атлантики. Не на жизнь, а на смерть схлестнулись Кир Стармер (премьер Великобритании) и Илон Маск (миллиардер, а ныне ближайший соратник Дональда Трампа).
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